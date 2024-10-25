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Генпрокуратура розслідуватиме співучасть КНДР у злочинах агресії рф в Україні

25 жовтня 2024, 19:49
Генпрокуратура розслідуватиме співучасть КНДР у злочинах агресії рф в Україні
Фото: google.com
Мова не лише про військових, а й зброю та технології.

Правоохоронці розслідують можливу співучасть Північної Кореї у злочині агресії росії проти України в межах магістральної кримінальної справи за фактом ведення військово-політичним керівництвом рф агресивної війни в Україні.

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на  Офіс генпрокурора. 

"Можливу співучасть Північної Кореї у злочині агресії рф проти України розслідують у межах магістрального провадження, розпочатого за фактом ведення військово-політичним керівництвом рф за пособництва інших осіб агресивної війни проти України, порушення її територіальної цілісності і вчинення інших злочинів, пов'язаних зі злочином агресії", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

Мова йде про такі аспекти співучасті, як постачання зброї і боєприпасів, залучення військовослужбовців КНДР до бойових дій на боці агресора, організація навчання російських військовослужбовців.

Генпрокурор додав, що раніше Україна вже фіксувала участь іншої держави у війні проти неї. 

"Влітку цього року вперше повідомлено про підозру іноземному військовому посадовцю - бригадному генералу Корпусу вартових Ісламської республіки", - сказав він. 

Костін вважає, що цей генерал, за даними слідства, причетний до організації постачання дронів "Шахед", навчання російських військових використовувати цю зброю, а також до завдання ударів по цивільних об'єктах на території України під час цих навчань.

Ще 18 жовтня 2024 року глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що постачання північнокорейської зброї та участь військових із КНДР у російській війні проти України є загрозою для Євроатлантичної спільноти, країнам Європи слід реагувати на це без зволікання.

"Північна Корея допомагає російській агресії проти України зброєю та особовим складом. Не найманці. Регулярні частини, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу разом з росією, і діяти без зволікань", - сказав він. 

Також представник НАТО Фара Дахлаллах повідомив, що союзники отримали докази розгортання військових КНДР в росії.

Крім того, український президент Володимир Зеленський повідомив, що, за інформацією розвідки, вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані рф в зонах бойових дій, і заявив, що "тому потрібна принципова й сильна реакція лідерів світу".

"Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій має отримати відповідь у вигляді не заплющених очей і розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", - сказав Зеленський.

 
КНДРвійна в Україні

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