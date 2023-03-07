Офіс прем’єрки Данії також заборонив мережу "Тікток" для своїх співробітників
Офіс прем’єрки Данії заборонив своїм співробітникам використовувати китайський застосунок TikTok на робочих пристроях з міркувань безпеки. А напередодні таке рішення ухвалило данське Міністерство оборони.
Про це повідомляє Associated Press.
У заяві міністерства йдеться, що Центр кібербезпеки скандинавської країни оцінив наявність ризику шпигунства і дійшов висновку, що тікток "запитує певні права та доступ до пристрою".
Військове відомство є частиною служби зовнішньої розвідки Данії.
Міністерство заявило про заборону використання програми в офіційних підрозділах, аргументувавши такий крок тим, що "існують вагомі міркування щодо безпеки в Міністерстві оборони в поєднанні з дуже обмеженою пов’язаною з роботою потребою у використанні програми".