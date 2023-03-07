Матеріали:
Теми:

Офіс прем’єрки Данії також заборонив мережу "Тікток" для своїх співробітників

07 березня 2023, 20:44
Офіс прем’єрки Данії також заборонив мережу
Фото: з вільних джерел
Співробітники зобов’язуються якнайшвидше видалити тікток зі службових телефонів та інших офіційних простроїв, якщо вони вже встановлювали додаток раніше.

Офіс прем’єрки Данії заборонив своїм співробітникам використовувати китайський застосунок TikTok на робочих пристроях з міркувань безпеки. А напередодні таке рішення ухвалило данське Міністерство оборони.

Про це повідомляє Associated Press.

У заяві міністерства йдеться, що Центр кібербезпеки скандинавської країни оцінив наявність ризику шпигунства і дійшов висновку, що тікток "запитує певні права та доступ до пристрою".

Військове відомство є частиною служби зовнішньої розвідки Данії.

Міністерство заявило про заборону використання програми в офіційних підрозділах, аргументувавши такий крок тим, що "існують вагомі міркування щодо безпеки в Міністерстві оборони в поєднанні з дуже обмеженою пов’язаною з роботою потребою у використанні програми".

 

ДаніятелефонисоцмережіЗАБОРОНА

Останні матеріали

ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється