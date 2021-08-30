ПОЛІТИКА НОВИНИЗустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку з закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіс президента назвав причину перенесення зустрічі Байдена і Зеленського
Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" - або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула - саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим - і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі
Фото: Офіс Президента
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
"Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" - або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула - саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим - і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі", - розповів Никифоров.
Він додав, що "українська сторона з цілковитим розумінням ставиться до прохання американської сторони".
"Ми наших партнерів підтримуємо. Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми відповіли згодою на прохання США про перенесення на один день", - сказав прессекретар президента.
За словами Никифорова, програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася.
"Щодо інших зустрічей Зеленського в США - деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші - пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало", - сказав він.
"Президент Зеленський вилітає до США просто зараз. Два дні після прильоту він проведе у Вашингтоні й після цього - в Каліфорнії", - підсумував Никифоров.
У неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Це вже друге перенесення цієї зустрічі за останній час. 10 днів тому у Вашингтоні повідомили про перенесення зустрічі Байдена з Зеленським з 30 на 31 серпня. Днями у Байдена підтвердили, що попри події у Афганістані, плани щодо зустрічі 31 серпня лишаються незмінними.
Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Зеленського були призначені зустрічі з представниками IT-індустрії у Каліфорнії.
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