Офіс президента підбив підсумки переговорів у Лондоні

Про жодного представника США не згадали

Сьогодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше.

Про це повідомили в Офісі президента.

З українського боку в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. З боку країн-учасниць коаліції охочих: радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.