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Офіс президента про візит Зеленського на саміт НАТО

03 липня 2023, 21:23
Офіс президента про візит Зеленського на саміт НАТО
Володимир Зеленський
Речник Володимира Зеленського зауважив, що потрібно звертати увагу на заяви глави держави.

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Литві ще не ухвалене. Все залежатиме від ситуації на передовій.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все залежатиме від ситуації на полі бою", – повідомив він.

Речник Зеленського зауважив, що потрібно звертати увагу на заяви президента.

"Він чітко ці обставини вже описував", – зазначив Никифоров.

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