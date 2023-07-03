Офіс президента про візит Зеленського на саміт НАТО

Речник Володимира Зеленського зауважив, що потрібно звертати увагу на заяви глави держави.

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Литві ще не ухвалене. Все залежатиме від ситуації на передовій.

Про це сказав речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все залежатиме від ситуації на полі бою", – повідомив він.

Речник Зеленського зауважив, що потрібно звертати увагу на заяви президента.

"Він чітко ці обставини вже описував", – зазначив Никифоров.