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ПОЛІТИКА

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відкриє представництво в Україні

05 грудня 2022, 21:42
Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відкриє представництво в Україні
Кірім Хан
Вперше в історії Офіс прокурора МКС приєднався до Спільної слідчої групи з Євроюстом і з шістьма іншими країнами

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) відкриває представництво в Києві. Про це головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан сказав, виступаючи на 21-й сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, яка розпочалася сьогодні у Гаазі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Минулого тижня Президент Зеленський заявив, що погодив відкриття офісу МКС, і Президент люб'язно призначив Київ, як офіційне місце його роботи”, - сказав він.

Карім Хан також зазначив, що вперше в історії Офіс прокурора МКС приєднався до Спільної слідчої групи з Євроюстом і з шістьма іншими країнами. Він додав, що кожна людина заслуговує правосуддя.


війнакриміналсудУкраїнаміжнародний кримінальний суд

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