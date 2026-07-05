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Офіційна кількість загиблих від землетрусу у Венесуеллі зросла до майже 3 тисяч

05 липня 2026, 10:57
Офіційна кількість загиблих від землетрусу у Венесуеллі зросла до майже 3 тисяч
Фото: Getty Images
Інформацію про зниклих безвісти влада не розкриває.
Офіційна кількість загиблих унаслідок двох руйнівних землетрусів, які сталися у Венесуелі 24 червня, зросла майже до трьох тисяч.
 
Про це пише Bloomberg.
 
4 липня влада Венесуели повідомила про 2954 загиблих та 16 592 поранених. В ООН та інших міжнародних організаціях попереджають, що остаточна кількість жертв може зрештою перевищити 10 тисяч через масштаби катастрофи.
 
Водночас уряд не оприлюднив даних про кількість людей, які вважаються зниклими безвісти. Опозиція, посилаючись на зібрані дані, стверджує, що понад 32 тисячі людей або зникли, або їхня доля залишається невідомою.
 
Нагадаємо, 24 червня у Венесуелі з інтервалом у кілька секунд сталися два потужні землетруси. Другий землетрус, магнітудою 7,5, став одним із найсильніших у країні за останнє століття.
Венесуелавійна в Україніросія окупанти

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