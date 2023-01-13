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ПОЛІТИКА

Офіційно: Ізраїль передасть Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони

13 січня 2023, 14:14
Офіційно: Ізраїль передасть Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони
Фото: politeka.net
Від початку повномасштабної війни рф проти України Ізраїль зайняв позицію, відмінну від більшості демократій.

Ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у "Медіацентрі Україна", пише Укрінформ.

"Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", – сказав Корнійчук.

Як відомо, від самого початку повномасштабної війни рф проти України Ізраїль зайняв позицію, відмінну від більшості демократій.

Ізраїль обмежується наданням Україні гуманітарної допомоги, не тільки щоразу відмовляючи Києву у військовій допомозі, а й не допускаючи передачу третіми країнами зброї, що містить ізраїльські комплектуючі.


ІзраїльвійнаУкраїна

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