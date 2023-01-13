Офіційно: Ізраїль передасть Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони

Від початку повномасштабної війни рф проти України Ізраїль зайняв позицію, відмінну від більшості демократій.

Ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у "Медіацентрі Україна", пише Укрінформ.

"Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", – сказав Корнійчук.

Як відомо, від самого початку повномасштабної війни рф проти України Ізраїль зайняв позицію, відмінну від більшості демократій.

Ізраїль обмежується наданням Україні гуманітарної допомоги, не тільки щоразу відмовляючи Києву у військовій допомозі, а й не допускаючи передачу третіми країнами зброї, що містить ізраїльські комплектуючі.