Офіційно: Ліз Трасс призначена новим прем'єр-міністром Великої Британії

У понеділок, 5 вересня, в Сполученому Королівстві призначений новий прем'єр-міністр країни. Ним стала чинний глава МЗС Британії Ліз Трасс .

Трасс змінила на цій посаді Бориса Джонсона, який став близьким другом України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Головним суперником Трасс у боротьбі за прем'єрство був колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Але в підсумку Сунак набрав удвічі менше голосів, ніж Трасс.

Голосування проходило щодо кандидатур на посаду голови Консервативної партії. Ця посада автоматично призводить до прем'єрства, що І сталося сьогодні з Трасс.

Зазначимо, що Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

Під час своєї лідерської кампанії Трасс дала зрозуміти, що кине виклик конвенції, скасувавши підвищення податків і скоротивши інші збори, що, на думку деяких економістів, підштовхне інфляцію. Це, а також обіцянка переглянути повноваження Банку Англії, захищаючи його незалежність, спонукало деяких інвесторів відмовитися від фунта стерлінгів і державних облігацій. Трасс стикається з довгим, дорогим і важким списком справ, які, за словами опозиційних законодавців, є результатом 12 років поганого уряду консерваторів. Дехто закликав до дострокових виборів - чого, за словами Трасс, вона не дозволить. Трасс сказала, що призначить сильний кабінет міністрів, відмовившись від того, що одне близьке до неї джерело назвало "президентським стилем" правління, і їй доведеться наполегливо працювати, щоб залучити деяких законодавців зі своєї партії, які підтримали Сунака в перегонах. Також, Ліз Трасс зазначала, що її політика щодо ставлення та підтримки України буде незмінною. Велика Британія продовжуватиме пітримувати Україну у боротьбі проти РФ.

Сьогодні Джонсон повинен востаннє виступити в парламенті, після чого попрямує в маєток Балморал у Шотландії, де королева Великобританії Єлизавета II прийме його відставку з посади прем'єра.

Потім монарх прийме Трасс і формально звернеться до неї з проханням сформувати уряд під його керівництвом. Після цієї церемонії Трасс вирушить до резиденції на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.