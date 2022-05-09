ПОЛІТИКА НОВИНИУ понеділок, 5 вересня, в Сполученому Королівстві призначений новий прем'єр-міністр країни. Ним стала чинний глава МЗС Британії Ліз Трасс .Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіційно: Ліз Трасс призначена новим прем'єр-міністром Великої Британії
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Reuters.
Трасс змінила на цій посаді Бориса Джонсона, який став близьким другом України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Головним суперником Трасс у боротьбі за прем'єрство був колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Але в підсумку Сунак набрав удвічі менше голосів, ніж Трасс.
Голосування проходило щодо кандидатур на посаду голови Консервативної партії. Ця посада автоматично призводить до прем'єрства, що І сталося сьогодні з Трасс.
Зазначимо, що Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей.
Під час своєї лідерської кампанії Трасс дала зрозуміти, що кине виклик конвенції, скасувавши підвищення податків і скоротивши інші збори, що, на думку деяких економістів, підштовхне інфляцію.
Це, а також обіцянка переглянути повноваження Банку Англії, захищаючи його незалежність, спонукало деяких інвесторів відмовитися від фунта стерлінгів і державних облігацій.
Трасс стикається з довгим, дорогим і важким списком справ, які, за словами опозиційних законодавців, є результатом 12 років поганого уряду консерваторів. Дехто закликав до дострокових виборів - чого, за словами Трасс, вона не дозволить.
Трасс сказала, що призначить сильний кабінет міністрів, відмовившись від того, що одне близьке до неї джерело назвало "президентським стилем" правління, і їй доведеться наполегливо працювати, щоб залучити деяких законодавців зі своєї партії, які підтримали Сунака в перегонах.
Також, Ліз Трасс зазначала, що її політика щодо ставлення та підтримки України буде незмінною. Велика Британія продовжуватиме пітримувати Україну у боротьбі проти РФ.
Сьогодні Джонсон повинен востаннє виступити в парламенті, після чого попрямує в маєток Балморал у Шотландії, де королева Великобританії Єлизавета II прийме його відставку з посади прем'єра.
Потім монарх прийме Трасс і формально звернеться до неї з проханням сформувати уряд під його керівництвом. Після цієї церемонії Трасс вирушить до резиденції на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 09 2022 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ВІДЕО ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- Здатність адаптуватися - запорука успіху української армії. Про боротьбу адаптацій від австралійського генерала Міка Раяна
- Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей