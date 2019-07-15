Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Офіційний Київ застеріг Будапешт від втручання у вибори

Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту
Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.
Офіційний Київ застеріг Будапешт від втручання у вибори Фото: з вільних джерел

Про це йшлося на зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ Єгора Божка з послом Угорщини, про підсумки якої МЗС повідомило в офіційній заяві, повідомляє "Європейська правда".

МЗС зазначає, що нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Брензовичем у Будапешті, викликає стурбованість української сторони.

Крім того, Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

МЗС також з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня на Закарпаття за дипломатичним паспортом з неофіційним візитом прибув глава Адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

"Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України", - заявили у міністерстві.

МЗС наполегливо рекомендує угорській владі до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація.

Нагадаємо, що законопроєкт про розширення люстрації на топ-чиновників внесли до Ради. Люстрація поширюється на депутатів та топ-високопосадовців, які працювали в Україні з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2019 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.