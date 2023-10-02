Офіційний сайт королівської сім'ї потрапив під кібератаку з рф
Про це повідомляє Sky News.
Вчора офіційний сайт королівської сім'ї також зазнав DDoS-атаки, проте він працював із додатковим запитом перевірки безпеки перед заходом на сайт.
Також в неділю сайт Royal.uk показував повідомлення про помилку і не дозволяв користувачам отримати доступ до сайту.
Зловмисникам не вдалося отримати доступ до систем або контенту сайту.
Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання Killne, однак наразі не підтверджено, що воно дійсно стояло за нею.