Огляд казино First

Казино First Casino працює з 2020 року, управляється компанією FCG Global Limited. Віртуальний клуб підтримує дві валюти - гривню та долари. У казино є ліцензія України. Щоб заробляти реальні гроші, потрібно робити ставки на реальні гроші. Хоча гравці-початківці можуть протестувати можливості казино на демоверсії. Зареєструвати акаунт на сайті може кожен охочий. Основна умова для реєстрації - вік від 21 року.

Розваги у "Ферст Казино"

Казино First пропонує гравцям велику кількість різних тематичних ігор. Це не просто класичні слоти, а й реалістичні ігри з живими дилерами.

Ігрові автомати

На сайті First представлені слоти від найвідоміших розробників. Кожен гравець може вибрати те, що йому до смаку - новинки або класичні варіанти.

Живі ігри

Розваги з живими дилерами First - максимально чесні, досить цікаві. Серед подібних ігор особливо популярна рулетка. Такий варіант підійде навіть новачкам, тому що досить вибрати значення, зробити ставку і дочекатися результату прокрутки. Подібний формат гравці просто обожнюють, адже це реалістична розвага.

Настільні ігри

Настільні ігри, незалежно від формату (стандартний або наживо), не вимагають від користувачів якихось професійних навичок. Досить ознайомитися з правилами та умовами, а після, слідувати їм в рамках процесу гри. В даній категорії особливо популярні: покер, рулетка, баккара, блекджек.

Лотереї

В First часто проводить розіграші для всіх користувачів, які бажають у них взяти участь. Оскільки умови рівні, перемогти може кожен. На офіційному сайті клубу можна побачити інформацію про актуальні події. Хоча лотереї в класичному розумінні не проводять, мається на увазі безвейджерний бонус. Поповнивши рахунок на певну суму, можна взяти участь у розіграші грошових призів і безкоштовних обертань.