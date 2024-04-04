Огляд топових пропозицій автомобілів з пробігом в Україні!

Сьогодні ми представляємо вам огляд найпопулярніших автомобілів з пробігом, які можна знайти на українському ринку за середніми цінами. Дослідження проведено на основі даних мережі салонів машин з пробігом Autopark.ua.



Volkswagen Passat - це перше місце у нашому списку. Середня ціна цього авто становить 335 999 гривень. Volkswagen Passat завжди вражав елегантним дизайном, комфортом і надійністю.



Skoda Octavia - займає друге місце, з середньою ціною 330 703 гривень. Цей автомобіль відомий своєю просторою кабіною, економними двигунами та відмінним керуванням.



Volkswagen Golf - на третьому місці, з середньою ціною 250 399 гривень. Golf завжди вважався символом якості та надійності, з відмінним поєднанням комфорту та динаміки.

BMW 5 Series - займає четверте місце в нашому рейтингу, середня ціна якого становить 368 050 гривень. BMW 5 Series - це справжній представник преміум-класу, з розкішним інтер'єром та потужними двигунами.



Kia Sportage - на п'ятому місці з середньою ціною 589 944 гривень. Компактний і сучасний Kia Sportage вражає не лише своїм дизайном, але і функціональністю та надійністю.

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