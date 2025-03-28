Оглядач Bloomberg розповів про небезпеку угоди щодо Чорного моря

Висунуті путіним умови знищують більшу частину важелів впливу Трампа.

Коли йдеться про угоду з росією щодо Чорного моря, Дональду Трампу варто дослухатися до своєї ж поради з книги "Мистецтво угоди" - "Знайте, коли потрібно вийти з-за столу".

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

"кремль розглядає угоду про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі як спосіб подолати режим міжнародних санкцій, який перешкоджає зростанню його економіки і доходів. Друга мета - розколоти західний альянс, який об'єднався проти нього", - наголошується в статті.

При цьому путін знає, що Україні буде надзвичайно важко погодитися на його умови, і що відмова зробить вірогідним те, що США як покарання знову призупинять постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією. Це дасть змогу росії домогтися нових успіхів на полі бою.