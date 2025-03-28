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Оглядач Bloomberg розповів про небезпеку угоди щодо Чорного моря

28 березня 2025, 12:35
Оглядач Bloomberg розповів про небезпеку угоди щодо Чорного моря
Фото: REUTERS
Висунуті путіним умови знищують більшу частину важелів впливу Трампа.
Коли йдеться про угоду з росією щодо Чорного моря, Дональду Трампу варто дослухатися до своєї ж поради з книги "Мистецтво угоди" - "Знайте, коли потрібно вийти з-за столу".
 
Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.
 
"кремль розглядає угоду про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі як спосіб подолати режим міжнародних санкцій, який перешкоджає зростанню його економіки і доходів. Друга мета - розколоти західний альянс, який об'єднався проти нього", - наголошується в статті.
 
При цьому путін знає, що Україні буде надзвичайно важко погодитися на його умови, і що відмова зробить вірогідним те, що США як покарання знову призупинять постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією. Це дасть змогу росії домогтися нових успіхів на полі бою.
 
Водночас Трамп потребує співпраці Європи для виконання низки умов, зокрема, для відновлення доступу російських банків до міжнародної системи SWIFT, що базується в Брюсселі. І тепер адміністрації США потрібно вирішити, чи погодитися на умови росії та вступити в сутичку з Європою, чи відкинути їх і спробувати чинити тиск на путіна способами, які вона досі не хотіла використовувати.
 
Як зазначає оглядач, є кілька причин, через які Трампу краще відступити.
 
Перша полягає в тому, що ця угода - не більше ніж "міні-закуска" перед важливим припиненням вогню на полі бою. У західній частині Чорного моря вже майже немає бойових дій, бо Україна витіснила звідти російський флот. Експорт зерна Україною близький до довоєнного рівня, а росією - ще вищий. Щоправда, припинення вогню по суднах знизить вартість страховки для обох сторін, але ця вигода буде незначною.
 
При цьому також незрозуміло, чи буде угода поширюватися на порт Миколаїв або на портову інфраструктуру в цілому - на відміну від простого судноплавства. Таким чином, це "морська пустушка", підсумовує Чемпіон.
 
При цьому російські умови дадуть змогу російським банкам і компаніям, які перебувають під санкціями, відновити фінансування ширших операцій, зокрема військових дій росії в Україні. Усе, що їм потрібно для цього зробити - це заявити, що вони "залучені" до торгівлі продуктами харчування.
 
Друга причина в тому, що умови путіна змусять віддати щось за безцінь, цього разу знищивши більшу частину важелів впливу Трампа:
 
"Зняття санкцій - найсильніша карта, яку він може розіграти. Надавши доступ до SWIFT, він відмовиться від більшої частини важелів ще до того, як почнуться переговори про істотне припинення вогню".

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

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