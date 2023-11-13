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Оглядач The Economist про доцільність оборони Авдіївки

13 листопада 2023, 17:57
Оглядач The Economist про доцільність оборони Авдіївки
Фото: Цензор.НЕТ
На думку експерта, оборона Авдіївки є більш виправданою для ЗСУ, ніж оборона Бахмута.

Оборона Бахмута коштувала Україні більше, ніж вона отримала.

Таку думку висловив воєнний оглядач The Economist Шашанк Джоши в інтерв'ю "Українській правді".

Експерт пояснив, чи можна говорити, що оборона Авдіївки є повторенням бахмутського сценарію.

"Мені здається, це дещо інше. Тут є певна схожість, що російська армія проводить широкомасштабний наступ без належним чином підготовлених військ, що коштує їй величезних людських втрат і навряд чи призведе до якогось ширшого стратегічного успіху", – каже Шашанк Джоши.

На думку аналітика, Авдіївська кампанія не буде успішною для росії.

"Географія цього місця інша. І я не думаю, що можна провести точну паралель з Бахмутом. Цілком можливо, що оборона Авдіївки є більш виправданою, ніж оборона Бахмута", – підсумував Шашанк Джоши.

 

оборонаАвдіївкавійна в Україніросія окупанти

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