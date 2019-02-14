Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді 62% звільнених чиновників, - Вовк
"Окружний адміністративний суд міста Києва задовольняє, згідно зі статистикою, за рік близько 60% позовів. А конкретно в категорії справ "звільнення з публічної служби" такий показник становить 62%", - повідомив голова Окружного адмінсуду Павло Вовк в інтерв'ю агентству "Українські новини".
Зокрема, за 2018 рік з 378 справ задоволено позови у 235 справах.
При цьому Вовк наголосив, що переважно органи влади виконують рішення суду про поновлення звільнених чиновників. Цей процес блокується "виключно в поодиноких випадках щодо топ-чиновників".
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
Уряд планує оскаржувати це рішення.
Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомствазалишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"