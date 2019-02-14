Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді 62% звільнених чиновників, - Вовк

Справи про поновлення "блокують" тільки щодо топ-чиновників

Окружний адміністративний суд Києва заявляє, що рішенням суду поновлено на посаді 62% звільнених чиновників.

"Окружний адміністративний суд міста Києва задовольняє, згідно зі статистикою, за рік близько 60% позовів. А конкретно в категорії справ "звільнення з публічної служби" такий показник становить 62%", - повідомив голова Окружного адмінсуду Павло Вовк в інтерв'ю агентству "Українські новини".

Зокрема, за 2018 рік з 378 справ задоволено позови у 235 справах.

При цьому Вовк наголосив, що переважно органи влади виконують рішення суду про поновлення звільнених чиновників. Цей процес блокується "виключно в поодиноких випадках щодо топ-чиновників".

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомствазалишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.