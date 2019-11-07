Окупанти 11 разів порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення", - повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу ТАРАМЧУКА з напрямку ОЛЕНІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поряд ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ – зі стрілецької зброї; двічі околиці НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ з напрямку ВАСИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; в районі населеного пункту ПІСКИ з напрямку ВЕСЕЛОГО – з автоматичного гранатомету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО з напрямку ДОЛОМІТНОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету; три рази поряд ЗАЙЦЕВОГО з напрямку ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці ЛУГАНСЬКОГО з напрямку НИЖНЬОГО ЛОЗОВОГО – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили в пресцентрі Об'єднаних сил.
Нагадаємо, що за минулу добу 10 липня бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого 1 український військовий загинув, 7 дістали поранення та 2 — бойове травмування.
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