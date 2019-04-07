Окупанти 16 разів порушили "тишу", є поранений і травмовані

Від початку доби четверга, 4 липня, російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовий поранений, двоє - травмовані.

"Від початку доби ворог16 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Опитне, з напрямку Веселого – з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета; двічі поряд Лебединського, з напрямку Ужівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; двічі околиці Березового, з напрямку Ясного та Докучаєвська – з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Піски, з напрямку Веселого – з міномета калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета; поблизу Водяного, з напрямку Пікузи – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Новгородського, з напрямку Горлівки - з міномета калібру 120 мм; двічі неподалік Кримського, з напрямку Червоногвардійського та Донецького - з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм; два рази в районі населеного пункту Новотошківське, з напрямку Лозівського та Донецького - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; поряд Луганського, з напрямку Калинівки – з міномета калібру 120 мм та гранатометів різних систем; околиці Попасної, з напрямку Первомайська – з мінометів калібру 120 та 82 мм; поблизу Південного, з напрямку шахти ім. Гагаріна – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського, з напрямку Доломітне – з міномета калібру 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та двоє - бойове травмування.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.