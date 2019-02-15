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Окупанти арештували одного з затриманих кримських татар, "шиють" тероризм, - ВІДЕО

Адвокат затриманого Еміль Курбедінов у відеокоментарі розповів, що засідання без жодних підстав проходило в закритому режимі
Підконтрольний окупаційній владі в Криму суд Сімферополя обрав запобіжний захід затриманому напередодні Рустему Емірусеінову - два місяці тримання під вартою.
Окупанти арештували одного з затриманих кримських татар, "шиють" тероризм, - ВІДЕО Фото:unian

"Судове засідання щодо Рустема Емірусеінова закінчено. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2019 року", - повідомляє "Кримська солідарність".

Адвокат затриманого Еміль Курбедінов у відеокоментарі розповів, що засідання без жодних підстав проходило в закритому режимі, а Емірусеінова тримали в "клітці".

Затриманому інкримінують ч.1 ст.205-5 Кримінального кодексу РФ - "Організація діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною". Захист збирається подати апеляцію, однак не вірить, що "суд" змінить своє рішення. Ці дії, за словами Курбедінова, відбуваються для того, щоб пізніше передати документи в міжнародні правозахисні інстанції.

Нагадаємо, що після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Октябрському, що в анексованому Криму, декого забрали в так зване управління Федеральної служби безпеки.

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15 02 2019 18:39
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