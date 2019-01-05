Окупанти гатять з мінометів та гранатометів, двоє бійців поранені

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Від початку доби, 1 травня, російські окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, окупанти обстріляли позиції підрозділів ООС: двічі з 120 та 82 мм мінометів – біля населеного пункту Піски; з станкових протитанкових гранатометів – поблизу селища міського типу Новотроїцьке; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Лебединське і Миколаївка; зі стрілецької зброї – біля села Гранітне.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії.