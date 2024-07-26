Окупанти готуються наступати на "дорогу життя" широким фронтом – аналітик BILD
26 липня 2024, 16:57
Фото: з вільного доступу
Напряму до траси T0504 окупантам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка.
Просуваючись на захід від Авдіївки, російські окупанти загрожують автотрасі T0504, яку називають "дорогою життя". Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.
Про це пише BILD.
Водночас росіяни розширюють плацдарм у районі Очеретиного, захоплюючи найближчі населені пункти, щоб вийти на оперативний рівень. Як вважає експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ці два маневри пов'язані один з одним.
Він зазначив, що безпосередньо до траси T0504 окупантам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка. Але ЗСУ вже вибудували там міцну оборону й успішно стримують російські війська на цій невеликій ділянці.
"Якщо ж рф захопить якомога більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше", - констатував аналітик.