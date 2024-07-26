Окупанти готуються наступати на "дорогу життя" широким фронтом – аналітик BILD

Напряму до траси T0504 окупантам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка.

Просуваючись на захід від Авдіївки, російські окупанти загрожують автотрасі T0504, яку називають "дорогою життя". Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.

Водночас росіяни розширюють плацдарм у районі Очеретиного, захоплюючи найближчі населені пункти, щоб вийти на оперативний рівень. Як вважає експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ці два маневри пов'язані один з одним.

Він зазначив, що безпосередньо до траси T0504 окупантам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка. Але ЗСУ вже вибудували там міцну оборону й успішно стримують російські війська на цій невеликій ділянці.

"Якщо ж рф захопить якомога більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше", - констатував аналітик.