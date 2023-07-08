Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР

На Запорізьку атомну електростанцію 6 липня прибув заступник керівника адміністрації президента рф Сєргєй Кірієнко.

російські окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС.

Про це повідомляє ГУР.

На Запорізьку атомну електростанцію 6 липня прибув заступник керівника адміністрації президента рф Сєргєй Кірієнко. У Головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, яка мета візиту, здійсненого на фоні оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

"Офіційна мета приїзду Кірієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно – посланець путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом", – зазначили в ГУР МОУ.

Там пояснили, що після повномасштабного вторгнення рф до України велика частина кваліфікованого персоналу станції залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом". При чому спроби залучити російських спеціалістів також не стали успішними, адже ті часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

"Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару. Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, наразі бажаючих їхати на ЗАЕС небагато", – підсумували в ГУР МОУ.