Окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму

Пшеницю крадуть самоскидами, які йдуть цілими караванами.

російські окупанти організували ще один шлях викрадення українського зерна - через захоплений Мелітополь Запорізької області в анексований Крим.



Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"Не тільки залізницею, але сухопутним коридором російські загарбники поспішають вивезти зерно з окупованої частини Запорізької області", - йдеться у повідомленні.



Як пише Telegram-канал, з посиланням на повідомлення мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, щодня у бік Криму вони спостерігають колони самоскидів із пшеницею.

"Водіям зерновозів за ризик платять великі гроші - від 1,5 до 2,5 тисяч доларів за рейс. Кажуть, бажаючих заробити на злодійському промислі достатньо", - зазначають автори.



При цьому на виїзді з міста навіть встановили КПП, де зупиняють кожен автомобіль і доглядають - як документи, так і вантаж.