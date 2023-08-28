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Окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму

28 серпня 2023, 18:29
Окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму
Фото: з вільного доступу
Пшеницю крадуть самоскидами, які йдуть цілими караванами.

російські окупанти організували ще один шлях викрадення українського зерна - через захоплений Мелітополь Запорізької області в анексований Крим. 

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"Не тільки залізницею, але сухопутним коридором російські загарбники поспішають вивезти зерно з окупованої частини Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Як пише Telegram-канал, з посиланням на повідомлення мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, щодня у бік Криму вони спостерігають колони самоскидів із пшеницею.

"Водіям зерновозів за ризик платять великі гроші - від 1,5 до 2,5 тисяч доларів за рейс. Кажуть, бажаючих заробити на злодійському промислі достатньо", - зазначають автори.

При цьому на виїзді з міста навіть встановили КПП, де зупиняють кожен автомобіль і доглядають - як документи, так і вантаж.

війна в Україніросія окупантикрадіжкизерно

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