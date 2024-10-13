Окупанти масово використовують нелегально отримані Starlink – WP

Системи Starlink сприяли останнім успіхам росіян на Донбасі.

Окупанти почали масово використовувати нелегально отримані термінали зв'язку Starlink для підвищення ефективності ударів дронами та артилерією.

Про це повідомляє Washington Post.

Журналісти пишуть, що зв’язок допомагає росіянам краще координувати дії під час наступальних операцій, використовувати більше дронів і точніше наводити артилерійський вогонь. Це відбувається, попри спроби США обмежити витік технологій, які входять до переліку заборонених для експорту до росії.

Washington Post зауважує, що чорний ринок Starlink процвітає, дозволяючи терміналам потрапляти до росії, а звідти на фронт. За словами українських військових, саме ці системи сприяли останнім успіхам росіян на Донеччині, зокрема у Вугледарі.