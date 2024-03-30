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Окупанти мають просування в Донецькій області – ISW

30 березня 2024, 11:55
Окупанти мають просування в Донецькій області – ISW
Фото: з вільного доступу
В регіоні тривають позиційні бої.

російська окупаційна армія має незначні просування у Донецькій області. Зокрема, біля населених пунктів поблизу Бахмута і Авдіївки, а також - тимчасово окупованого Донецька.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що на тлі позиційних боїв війська РФ незначно просунулися на захід від Бахмута. Геолокаційні знімки за 26 березня показали невеликий рух окупантів у межах селища Іванівського.

Зазначається, що позиційні бої тривали: на захід від Бахмута - районах Часового Яру, Нового, Іванівського, а також на південний захід від Бахмута - біля Кліщіївки та Андріївки.

В ISW інформують, що російські окупаційні сили нещодавно просунулись на північний захід та захід від Авдіївки. Геолокаційні кадр за 28 березня армія рф продовжили свій рух на північ від Красногорівки. Крім того, росіяни також незначно просунулися на південь від Невельського. розташованого на південний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали у районі Авдіївки - біля Семенівки та Бердичів; Тоненького та Уманського; Первомайського та Невельського.

Також російські сили незначно просунулись на південний захід від окупованого Донецька на тлі  позиційних боїв у цьому районі станом на 29 березня. Геолокаційні кадри за 28 і 29 березня свідчать, що війська країни-агресорки незначно просунулися на північ від Новомихайлівки.

За даними українських та російських джерел, позиційні бої тривали поблизу Красногорівка та Георгіївки, а також біля біля селища Водяного.

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