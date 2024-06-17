Окупанти можуть прорватися на оперативний простір під Авдіївкою – Bild

Тривають бої за Новоселівку Першу та Сокіл.

російські окупанти можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки Донецької області.

Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке.

За його даними, днями російські війська захопили села Новопокровське та Новоолександрівка на захід від Авдіївки. Нині тривають бої за Новоселівку Першу та Сокіл.

Оборону на цій ділянці фронту тримає 47 бригада ЗСУ. Далі на захід простягаються близько 5 км полів. Якщо ЗС рф візьмуть ці села, можуть вийти на оперативний простір.

"Якщо росії вдасться просунутися там, далі перед ними буде кілька кілометрів вільної території і вони можуть, хай і не легко, але відносно легше наступати, не борючись за кожен населений пункт", - зазначає Рьопке.