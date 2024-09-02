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Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію

02 вересня 2024, 12:53
Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію
Фото: з вільного доступу
Розвідники спрогнозували, коли темп просування росіян може сповільнитися.

Упродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

На думку британських розвідників, темп просування росіян може сповільнитися, коли вони ввійдуть до житлових районів міста.
 
За даними розвідки, захоплення міста може суттєво вплинути на наявні українські лінії постачання, подовживши і перенаправивши їх, що ускладнить поповнення запасів до ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром.
 
"На інших напрямках фронту на сході та півдні України оперативна ситуація залишається без суттєвих територіальних змін із низьким темпом бойових дій", – йдеться у звіті.

 

війна в Україніросія окупантипокровськбританська розвідка

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