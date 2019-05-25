Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Опитним
"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні штабу ООС станом на 18:00.
Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". "Тут ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил: біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм; тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - додали у повідомленні.
Втрат серед українських захисників немає. На провокації окупантів підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, що новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.
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