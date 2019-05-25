Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Опитним

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів"

Від початку поточної доби, 25 травня, окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню.

"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні штабу ООС станом на 18:00.

Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". "Тут ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил: біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм; тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - додали у повідомленні.

Втрат серед українських захисників немає. На провокації окупантів підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.