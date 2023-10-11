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Окупанти намагаються відтягнути сили оборони від Роботиного - ISW

11 жовтня 2023, 08:07
Окупанти намагаються відтягнути сили оборони від Роботиного - ISW
Джерело: volynnews
У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію про активізацію ворога.

російські загарбники намагаються максимально загострити ситуацію навколо Авдіївки та західній частині Запорізької області, щоб відтіснити Сили оборони від Роботиного.

Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється що 9 жовтня російські війська розпочали наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, щоб відтіснити ЗСУ від Роботиного.

Повідомляється, що російські окупанти атакували позиції Сил оборони в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів в Донецької області.

Крім того, загарбники атакували південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки – Жереб'янки.

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію про активізацію ворога. Повідомляється, що загарбники задіяли три батальйони для наступальних операцій, однак поки жодного просування досягти не змогли.

Експерти вважають, що для оточення Авдіївки потрібно набагато більше сил, ніж задіяли росіяни, скільки ця ділянка фронту доволі сильно укріплена.

Крім того, активізація російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Ворогконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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