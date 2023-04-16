Окупанти оголосили евакуацію та готуються вивозити дітей з Енергодара
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни оголосили про примусову евакуацію для незаконного вивезення дітей у бік Криму.
Про це повідомляє Telegram-канал міста.
Так, у місцевих школах та садочках т розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.
"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі окупанти вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", - йдеться у повідомленні.