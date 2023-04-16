Окупанти оголосили евакуацію та готуються вивозити дітей з Енергодара

росіяни вкотре викрадатимуть дітей з тимчасово окупованих територій.

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни оголосили про примусову евакуацію для незаконного вивезення дітей у бік Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал міста.

Так, у місцевих школах та садочках т розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі окупанти вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі", - йдеться у повідомленні.