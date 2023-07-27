З 20:00 31 липня потрапити на косу зможуть тільки співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" або братимуть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

російські окупанти заборонять доступ для цивільних на Арабатську стрілку з вечора 31 липня, аргументуючи це необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.

З вечора понеділка, 31 липня, російські окупанти перекриють доступ цивільним на Арабатську стрілку, аргументуючи це необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.

Про це з посиланням на так зване "управління ФСБ по Криму" пишуть кримські і російські пабліки.

Повідомляється, що окупаційний "оперштаб Криму" під головуванням Сергія Аксьонова ухвалив "рішення" не видавати перепусток на Арабатську стрілку цивільним з 20:00 31 липня, тому потрапити туди зможуть тільки співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" або братимуть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Окупанти запроваджують обмеження "до особливого розпорядження".