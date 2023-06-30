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ПОЛІТИКА

Окупанти почали залишати територію ЗАЕС – розвідка

30 червня 2023, 09:39
Окупанти почали залишати територію ЗАЕС – розвідка
Троє співробітників "Росатому", які керували діями російських загарбників, були одними з перших, хто погодився покинути станцію.

До 5 липня працівник "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з "Росатомом", мають покинути Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє ГУР у Telegram

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня", - йдеться у повідомленні.

Загарбники радять виїжджати на територію тимчасово окупованого Криму.

Розвідка повідомляє, що вже виїхали на півострів начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штатський та заступник керівника станції із забезпечення Губарев.
Також ГУР підкреслює, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Водночас персоналу, який залишається на станції, за даними розвідки, окупанти дали вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

війнаЗАЕСокупанти

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