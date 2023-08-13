Окупанти погрожують старшокласникам не видати атестати без російського паспорта – ЦНС

При цьому зазначається, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем.

Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати про навчання, якщо ті не отримають російський паспорт.

Про це повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.

"Саме в 14 років у рф видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем. Оскільки у кремлі не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.

"Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення рф окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт рф. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.