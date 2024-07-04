Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта рф

У Центрі нацспротиву зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці тих, хто не погодиться на отримання паспорта рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики", – йдеться в повідомленні.

Водночас у Центрі нацспротиву зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.