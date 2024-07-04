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Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта рф

04 липня 2024, 18:09
Окупанти погрожують українцям депортацією через відмову від паспорта рф
Фото: gettyimages.com
У Центрі нацспротиву зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати українців через блокпост у Василівці тих, хто не погодиться на отримання паспорта рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, в межах імперської політики", – йдеться в повідомленні.
 
Водночас у Центрі нацспротиву зауважують, що досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз.
 
Зокрема відомо, що під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати їх через блок-пост до України та конфіскувати майно.
 
"Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост й депортують з їх рідного краю", – повідомляють у Центрі нацспротиву.

 

війна в Україніпаспорт рфросія окупанти

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