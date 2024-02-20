Окупанти посилили наступ на Запоріжжі – ISW

Воєнні блогери з рф заявляли про бої в центрі Роботиного, однак аналітики ISW не бачили візуального підтвердження цього.

російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного та продовжили 19 лютого посилені наступальні дії в західній частині Запорізької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на опубліковані 19 лютого геолокаційні кадри, які демонструють, що російські війська нещодавно просунулися до західних околиць Роботиного.

російські воєнні блогери 18 і 19 лютого стверджували, що окупанти просунулися углиб на понад 1 км на захід від Вербового та углиб до 2 км поблизу Роботиного.

За їхніми словами, загарбники досягли західних і південних околиць Роботиного. Окремі блогери заявляли, що російські війська увійшли до села, і що в центрі Роботиного тривають бої.

Однак аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили воюють у центрі Роботиного. Водночас і деякі мілблогери з рф заперечували ці російські заяви.

Згідно з заявами російських мілблогерів, окупанти намагаються тактично розділити українські війська, розташовані вздовж лінії Роботине-Вербове.

Як зазначив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, російські війська наступають невеликими групами з обмеженою підтримкою бронетехніки поблизу Роботиного.