Окупанти посилили наступ на Запоріжжі – ISW
російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного та продовжили 19 лютого посилені наступальні дії в західній частині Запорізької області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на опубліковані 19 лютого геолокаційні кадри, які демонструють, що російські війська нещодавно просунулися до західних околиць Роботиного.
російські воєнні блогери 18 і 19 лютого стверджували, що окупанти просунулися углиб на понад 1 км на захід від Вербового та углиб до 2 км поблизу Роботиного.
За їхніми словами, загарбники досягли західних і південних околиць Роботиного. Окремі блогери заявляли, що російські війська увійшли до села, і що в центрі Роботиного тривають бої.
Однак аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили воюють у центрі Роботиного. Водночас і деякі мілблогери з рф заперечували ці російські заяви.
Згідно з заявами російських мілблогерів, окупанти намагаються тактично розділити українські війська, розташовані вздовж лінії Роботине-Вербове.
Як зазначив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, російські війська наступають невеликими групами з обмеженою підтримкою бронетехніки поблизу Роботиного.