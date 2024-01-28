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Окупанти посилили тиск на Куп’янському напрямку – ISW

28 січня 2024, 11:09
Окупанти посилили тиск на Куп’янському напрямку – ISW
Фото: з вільного доступу
Також стало відомо, що путінські війська нещодавно просунулися на захід від Синьківки.

російська окупаційна армія збільшила темп наступальних операцій у Харківській області. Зокрема, на Куп'янському напрямку ворог проводить атаки на північний схід від районного центру.

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

кремлівські пропагандисти стверджують, що підрозділи 47-ї танкової дивізії нібито захопили населений пункт Табаївка на південний схід від Куп'янська. Проте аналітики ISW не виявили доказів, які б підтверджували це твердження.

У той же час позиційні бої продовжуються в районі Синьківки та на південний схід від Куп'янська, в районі Стельмахівки, Табаївки та Берестового. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, найінтенсивніші бої на Куп'янському напрямку йдуть у районах Синьківки та Табаївки.

Крім того, речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що велика кількість російських артилерійських ударів на Куп'янському напрямку свідчить про те, що російські окупанти намагаються просунутися вперед.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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