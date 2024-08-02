Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Окупанти повільно і впевнено наближаються до Покровська – військові аналітики

02 серпня 2024, 10:57
Окупанти повільно і впевнено наближаються до Покровська – військові аналітики
Фото: з вільного доступу
Найближчим часом російський наступ ще більше сповільниться, оскільки загарбники підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.
російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська. Цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки Донецької області.
 
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
 
Найближчим часом російський наступ ще більше сповільниться, оскільки загарбники підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. 
 
Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ. 
Затримки з наданням західної і особливо американської військової допомоги призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже воювали.
 
На Покровському напрямку окупанти намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, свіжчасть, що російські війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку дороги Т0511, при цьому найвіддаленіше підтверджене російське просування знаходиться приблизно в 3,5 кілометрах від околиць Гродівки. 
 
За словами Машовця, нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О0544 - це тактичне проникнення вглиб українських позицій. Окупанти за останні тижні просунулися на 6,5 кілометрів углиб і на 7.5 кілометрів в ширину від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець.
 
Машовець попередив, що російські війська близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня. Однак нинішні темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно довго, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. 
 
Наразі росіяни зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі населених пунктів Желанне і Новогродівка. Центральне угруповання російських військ, схоже, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це було раніше на більшій частині театру воєнних дій.
 
Можливо, окупанти з Центрального угрупування військ створили більш гнучку структуру командування та управління і швидше реагують на потенційну тактичну вразливість України, ніж інші російські угруповання сил в Україні.

 

війна в Україніросія окупантинаступ рф

Останні матеріали

путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється