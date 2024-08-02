Окупанти повільно і впевнено наближаються до Покровська – військові аналітики

Найближчим часом російський наступ ще більше сповільниться, оскільки загарбники підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська. Цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Найближчим часом російський наступ ще більше сповільниться, оскільки загарбники підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ.