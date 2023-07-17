Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС – Енергоатом

Ситуація на АЕС залишається складною.

НАЕК "Енергоатом" регулярно отримує повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції російськими окупантами.

Про це заявив президент Енергоатома Петро Котін, повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", – сказав він.

Котін додав, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС оцінюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Президент державного підприємства наголосив, що на ЗАЕС також перебувають інспектори МАГАТЕ, інформація яких допомагає розуміти, що відбувається на об'єкті. Проте російські загарбники не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", – підкреслив Котін.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС із викидом радіоактивних речовин. В ГУР також заявляли про додаткове мінування загарбниками басейна охолоджувача енергоблоків.