Окупанти продовжують "повзуче просування" на догоду путіну – ISW

Аналітики зазначають, що російські війська розширюють свої позиції на північ від Куп'янська

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю росії путіну, який не збирається закінчувати війну.

Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Аналітики зазначають, що російські війська розширюють свої позиції на північ від Куп'янська в рамках довгострокових оперативних зусиль, спрямованих на витіснення українських сил зі східного (лівого) берега річки Оскіл.

Окупанти нещодавно активізували наступальні операції на північ від Куп'янська, зокрема поблизу Дворічної, як частину ширшої інтенсифікації на Куп'янському, Борівському та Лиманському напрямках.

Геолокаційні дані, опубліковані 30 і 31 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Дворічної (на північ від Куп'янська і на західному березі річки Оскіл), на південну околицю Західного (на південний захід від Дворічної) і на північ уздовж західного берега річки Оскіл на північний захід від Новомлинська (на північний схід від Дворічної).

російські війська також використовують механізовані атаки для розширення своїх позицій на північ від Куп'янська.