Окупанти продовжують "повзуче просування" на догоду путіну – ISW
01 лютого 2025, 11:11
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Аналітики зазначають, що російські війська розширюють свої позиції на північ від Куп'янська
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю росії путіну, який не збирається закінчувати війну.
Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.
Аналітики зазначають, що російські війська розширюють свої позиції на північ від Куп'янська в рамках довгострокових оперативних зусиль, спрямованих на витіснення українських сил зі східного (лівого) берега річки Оскіл.
Окупанти нещодавно активізували наступальні операції на північ від Куп'янська, зокрема поблизу Дворічної, як частину ширшої інтенсифікації на Куп'янському, Борівському та Лиманському напрямках.
Геолокаційні дані, опубліковані 30 і 31 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Дворічної (на північ від Куп'янська і на західному березі річки Оскіл), на південну околицю Західного (на південний захід від Дворічної) і на північ уздовж західного берега річки Оскіл на північний захід від Новомлинська (на північний схід від Дворічної).
російські війська також використовують механізовані атаки для розширення своїх позицій на північ від Куп'янська.
Як повідомляється, підрозділи 6-ї загальновійськової армії рф (Ленінградський військовий округ) відіграють провідну роль у російських зусиллях з розширення позицій на північ від Куп'янська.
Частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (московський військовий округ) також беруть участь в оточенні Куп'янська і намагаються просунутися на схід від Куп'янська та розширити російський виступ на південь від Куп'янська в районі Кругляківки, ймовірно, для того, щоб підготуватися до наступу на південь від Куп'янська, форсування річки Оскіл і тиску на Борову.
російські війська поступово працюють над тим, щоб витіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл з зими 2023-2024 років, і російське військове командування раніше депріоритизувало лінію Куп'янськ-Борова-Лиман на користь інших оперативних зусиль в Україні".