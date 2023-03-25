Окупанти продовжують вивозити з Маріупольського району викрадене зерно

Зафіксовано нетиповий зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.

російські окупанти продовжують вивозити українське зерно з окупованого Маріупольського району.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Опублікували відповідне відео, як окупанти вивозять зерно. Зазначили, що це звичайна схема мародерів.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - зазначили в міськраді.