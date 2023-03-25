Матеріали:
Теми:

Окупанти продовжують вивозити з Маріупольського району викрадене зерно

25 березня 2023, 13:00
Окупанти продовжують вивозити з Маріупольського району викрадене зерно
Фото з вільного доступу
Зафіксовано нетиповий зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.
російські окупанти продовжують вивозити українське зерно з окупованого Маріупольського району.   
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Опублікували відповідне відео, як окупанти вивозять зерно. Зазначили, що це звичайна схема мародерів.
 
"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - зазначили в міськраді.
зерномародерствоокупантизернова угодавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється