Окупанти пропонують гроші викраденим українським дітям за переїзд на свою територію

За даними українського уряду, виявлено понад 70 таборів для примусового "перевиховання" дітей.

російські окупанти після викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях пропонували їм 100 000 рублів за переїзд до російських міст на їхній вибір.

Про це повідомляєтThe Independent.

У матеріалі журналіст британської газети Том Уотлінг розповідає історію п'яти підлітків, яких окупанти вивезли до росії або на окуповану територію, перш ніж їх врешті-решт врятували та повернули до України.

Він поспілкувався із п'ятьма українськими підлітками віком від 12 до 17 років, які розповіли про свій досвід у російських "таборах відпочинку".

У спілкуванні з журналістом 16-річна Ліза Бацура розповіла, що одного разу російський чиновник прийшов у клас і пропонував кожній дитині по 100 000 рублів "за переїзд у будь-яке російське місто", яке вони оберуть.

Як повідомляється, двоє з п'яти дітей перебували щонайменше чотири місяці в "таборах для відпочинку" на окупованих територіях Херсонської області та Криму. Троє з них залишалися там понад вісім місяців. Усіх п'ятьох дітей врятувала благодійна організація Save Ukraine.

За словами українських чиновників, близько 20 000 українських дітей було відправлено до "таборів для відпочинку" з того часу, як росія вторглася в Україну в 2022 році. Майже чверть захоплених - сироти та діти, які залишилися без піклування батьків.

За даними українського уряду, виявлено понад 70 таборів для примусового "перевиховання" дітей, у тому числі в білорусії, окупованому Криму та навіть на Далекому Сході росії.