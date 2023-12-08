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Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW

08 грудня 2023, 09:17
Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW
Фото: facebook.com / ato.news
Ситуація залишається складною.

Під Авдіївкою тривають бої, окупанти намагаються захопити місто.

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки. 

російські військові блогери також стверджували 6 і 7 грудня, що російські війська просунулися поблизу Степового, на схід від Авдіївки, і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. 

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного (5 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). 

російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу.

Авдіївкаокупантивійна в Україніросія окупанти

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