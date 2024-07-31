окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState

Аналітики зазначають, що уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області.

російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області.