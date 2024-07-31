окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
31 липня 2024, 09:31
Фото: з вільного доступу
Аналітики зазначають, що уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області.
російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного", – йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважують, що уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області.