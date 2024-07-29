Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині – DeepState

За даними аналітиків, ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

російські окупанти просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Зокрема, за їх даними ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

Нагадаємо, що вчора, 28 липня, в DeepState заявили, що російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області.