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Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині – DeepState

29 липня 2024, 10:55
Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині – DeepState
Фото: з вільного доступу
За даними аналітиків, ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.
російські окупанти просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій області.
 
Про це повідомили аналітики DeepState.
 
Зокрема, за їх даними ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.
 
Нагадаємо, що вчора, 28 липня, в  DeepState заявили, що російські окупаційні війська мають просування на кількох ділянках фронту. Зокрема, ворог просунувся біля Водяного Донецької області. 
 
Зазначалося, що окупанти також мають просування біля інших населених пунктів.
 
"Ворог просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та у Красногорівці", – йшлося у повідомленні. 
 
Крім того, тривали бої біля Урожайного та Нью-Йорку. 

 

контрнаступвійна в Україніросія окупанти

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