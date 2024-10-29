Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара – ISW

В окупантів є певні успіхи на декількох ділянках фронту

У Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.

Про це повідомили у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

28 жовтня тривали бої на основному "українському плацдармі" в Курській області, проте офіційно підтверджених змін на лінії фронту не було.

російське джерело заявило, що війська рф нібито просунулися до Новоіванівки, але аналітики ISW не знайшли цьому підтвердження

Крім того, російські джерела, включно з Міноборони рф, стверджували, що ЗСУ провели контратаку біля Крем'яного, а також поблизу Нижнього Клину, Новоіванівки, Олександрії, Любимівки, Дар’їно, Руської Конопельки та Плехова. 28 жовтня бої йшли на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі, але підтверджених змін на фронті не спостерігалося.

Один російський блогер заявив, що ЗСУ начебто невдало атакували біля Нового Путі, а інший "воєнкор" стверджував, що російські війська не змогли повністю витіснити українські сили з цього населеного пункту.

Українські джерела повідомили 28 жовтня про механізований штурм ЗСУ на схід від Нового Путі із застосуванням щонайменше трьох одиниць бронетехніки.

27 жовтня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що російські війська разом з ФСБ і Росгвардією начебто відбили атаку "групи осіб", які намагалися перетнути кордон біля Манева в Климовському районі.

28 жовтня ФСБ також виступила із заявою, назвавши цих осіб "диверсійно-розвідувальною групою".

Пов’язаний із кремлем "воєнкор" повідомив, що російські заяви про відбиття Дар’їно українськими силами не підтверджені.