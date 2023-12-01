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Окупанти просунулися в районі Авдіївки та Старомайорського – ISW

01 грудня 2023, 12:31
Окупанти просунулися в районі Авдіївки та Старомайорського – ISW
Фото: facebook.com / ato.news
Також окупанти просунулися на північ від промислової зони на південний схід від Авдіївки.

російські війська мають просування у районі Авдіївки, а також підтвердили наступ в районі Старомайорського на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, російські “вєнкори” стверджували, що окупанти просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).  Також 29 і 30 листопада росіяни стверджували, що їхні війська просунулися на північ від промзони на південний схід від Авдіївки і що тривають бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки); на схід від Новобахмутівки (11 км на північний схід від Авдіївки); Тоненького (7 км на захід від Авдіївки).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 листопада, видно, як сили російського 394-го мотострілецького полку захоплюють українські позиції на південний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Авдіївкавійна в Україніросія окупантиАвдіївський коксохімічний завод

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