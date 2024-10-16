Окупанти просунулися в Торецьку і захопили село під Кураховим – DeepState

Крім того, окупаційна армія просунулась біля Левадного у Запорізькій області.

російські окупанти продовжують наступ на фронті та мають деякі успіхи. Зокрема, у росіян є просування на гарячому Торецькому напрямку.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті.

Ворог окупував село Острівське поблизу Курахового на Донеччині. Крім того, окупаційна армія просунулась біля Левадного (Запорізька область), Цукуриного та в Торецьку (Донецька область).