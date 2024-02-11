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Окупанти просуваються та продовжують наступ поблизу Авдіївки

11 лютого 2024, 10:15
Окупанти просуваються та продовжують наступ поблизу Авдіївки
Фото:pravda.com.ua
Між українською та російською арміями тривають позиційні бої на Авдіївському напрямку.

Американські аналітики повідомляють, шо російські війська просунулися у південній Авдіївці та продовжили наступ у північній частині міста. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Чернишевського, Спортивною та Соборною на півдні Авдіївки.

російське джерело стверджувало, що російські сили наступали з району ресторану "Царська охота" на південному сході Авдіївки. А російські мілблогери також стверджували, що їхні війська просунулися в північній частині Авдіївки вздовж вулиць Сапронова та Лесі Українки та в напрямку вулиці Грушевського, а також у північно-східній частині Авдіївки біля кар’єру, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Вони заявляють, що займають позиції приблизно за 700 метрів від передбачуваної основної наземної лінії зв’язку України (GLOC) в Авдіївці вздовж вулиці Грушевського, що значною мірою узгоджується з оцінкою ISW щодо просування росії в цьому районі.

В ISW, посилаючись на українські та російські джерела, інформують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Кераміка, Новобахмутівки, Степового та Очеретиного; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на південний захід від Авдіївки біля Сіверного, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Авдіївкавійна в Україніросія окупантинаступ рф

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