Окупанти проводять тактичне оточення Авдіївки, аби змусити ЗСУ покинути місто – ISW

Армія рф проводить тактичне оточення міста Авдіївка в Донецькій області, що може створити умови, які змусять ЗСУ залишити позиції.

Проте українські війська чинять запеклий спротив ворогу, повідомляє ISW.

Інститут, посилаючись на мапу бойових дій пише, що це свідчить про просування російської армії до південних околиць Авдіївського коксо-хімічного заводу. Крім того, захоплення позиції Сил оборони "Зеніт" між Авдіївкою і селищем Спартак на околиці окупованого Донецька.

Аналітики ISW наводять геолокаційні дані, які демонструють, що росіяни перерізали останню дорогу з Авдіївки, яка використовувалася для логістичних цілей.

Речник Таврійської групи військ Дмитро Лиховій заспокоїв, що ЗСУ використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній та східній частинах Авдіївки.

"російські блогери пишуть, що російські війська просунулися на захід від міста, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які використовуються для логістичних потреб Збройних сил із селищ Ласточкине та Сєверне, хоча ISW поки що не бачив жодних підтверджень цього просування росіян", - йдеться в аналітичному звіті.

Лиховій заявляє, що ЗСУ відходять з деяких позицій поблизу Авдіївки, але наші захисники продовжують відбивати у росіян окремі позиції в "сірій зоні". Він також розповів про передислокацію в Авдіївку окремих підрозділів бригад, які контратакують позиції окупантів у межах населеного пункту.

"Війська рф можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", - підсумували в ISW.