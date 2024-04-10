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окупанти привласнюють житло українців на тимчасово-окупованих територіях

10 квітня 2024, 16:53
окупанти привласнюють житло українців на тимчасово-окупованих територіях
Фото: twitter.com/mikekomar
росіяни видали "розпорядження" про повну інвентаризацію квартир на окупованих землях.

російські окупанти почали на власний розсуд розпоряджатися майном українців, які вимушені були втікати із захоплених територій. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Самовільне привласнення житла росіяни називають "націоналізацією" і почали заселяти у покинуті українцями квартири російських військових або цивільних, які приїхали у міста працювати.

"Нещодавно так звана народна рада лнр ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які сподобалися окупантам. А ще створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань", — зазначають у ЦНС.

В окупованому Маріуполі росіяни видали "розпорядження" про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків та почали обхід житла.

Якщо власників житла не виявляють, то такі квартири заносять до окремих списків. Така ж практира незаконного заволодіння квартирами з'явилася і на ТОТ Запоріжжя. Ба більше, окупанти не соромляться забирати квартири і у тих мешканців ТОТ, яких вони депортували до рф.

житлоокуповані територіївійна в Україніросія окупанти

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